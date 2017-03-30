Над Ирландским морем исчез вертолет

2017-03-30 05:53 | www.trend.az | 2

Вертолет, на борту которого находились пять человек, исчез с радаров над Ирландским морем, в настоящее время проводится поисково-спасательная операция, передает РИА Новости со ссылкой на газету Irish Times.

По данным службы береговой охраны Великобритании, частный вертолет Twin Squirrel вылетел из британского Милтон-Кинс в среду вечером и направлялся в Дублин. Он исчез в районе залива близ города Каэрнафон в Уэльсе.

Сообщается, что поиски осложняются плохими погодными условиями.