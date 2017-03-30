В Индии при сходе поезда с рельсов пострадали 18 человек

2017-03-30 06:08 | www.apa.az | 2

В Индии в штате Уттар-Прадеш в результате схода с рельсов восьми вагонов поезда 18 человек получили травмы.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, шесть человек были серьезно травмированы, их госпитализировали в районную больницу, остальные получили легкие повреждения, им была оказана первая помощь.

На месте происшествия находятся чиновники, спасатели, медицинские специалисты и представители железнодорожной полиции. Причина ЧП в настоящее время неизвестна.