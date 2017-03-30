Экс-глава Южной Кореи прибыла в суд, где решат вопрос о ее аресте

2017-03-30 06:51 | www.trend.az | 2

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе прибыла к зданию суда, где в четверг на заседании решится вопрос о выдаче прокуратуре ордера на ее арест, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Заседание суда должно начаться в 10.30 по местному. Вечером во вторник через адвокатов Пак Кын Хе сообщила, что будет присутствовать на этом заседании и возьмет слово.

Прокуратура добивается ареста экс-президента, так как считает, что Пак Кын Хе может скрыть важные улики, изобличающие ее соучастие в коррупционной деятельности Цой Сун Силь -ближайшей подруги бывшей главы государства, арестованной осенью прошлого года.

Дело о коррупции, в котором главной фигуранткой выступает подруга экс-президента Цой Сун Силь, стало причиной объявления импичмента Пак Кын Хе и ее официальной отставки по решению Конституционного суда в начале марта. На 9 мая назначены выборы президента. Как ожидается, прокуратура может прийти к какому-то определенному решению по экс-президенту до конца марта.

Цой Сун Силь были предъявлены обвинения в вымогательстве около 70 миллионов долларов от крупнейших корейских компаний, во вмешательстве в политические процессы — всего по 13 делам. В том числе рассматривается вопрос и о том, что фактический глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ён передал или обещал передать Цой сумму в размере 37 миллионов долларов за то, что та, пользуясь своими отношениями с президентом, способствовала бы созданию благоприятных условий для компании. Глава компании Samsung Ли Чжэ Ён был арестован в конце февраля.