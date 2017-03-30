'Fırat Kalkanı bitmiştir'

2017-03-30 07:12 | www.trend.az | 1

Başbakan Binali Yıldırım, “Fırat Kalkanı, 2015 kilometrelik bir alan bir emniyete alındı, El Bab’ın alınması ile birlikte orada. ÖSO yerleşti, Türkiye’den giden Suriyeliler yerleştiler, hayat normale döndü.

Her şey kontrol altında. Bundan sonra güvenliğimizi tehdit edecek bir şey olursa bu yeni bir harekâttır. Yani Fırat Kalkanı bitmiştir, ihtiyaç olması halinde yapılacak hareket başka bir isimle anılacak” dedi. NTV ve Star TV ortak yayınına katılan Başbakan Yıldırım özetle şunları söyledi:

‘VİZESİNİ İPTAL ETTİK’ YERSEN

“(Adil Öksüz’ün ABD’nin İstanbul Konsolosluğu’nca aranması) Adil Öksüz’ün 15 Temmuz darbe girişiminde çok önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan aranmış olması ve konsolosluğunun açıklaması, ‘Biz vizesini iptal etmek için aradık. 15 Temmuz’un faillerinden biriydi, biz de duyarlılık gösterdik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı sorumlu davrandık. Hemen vizesini iptal ettik.’ Yersen... Başka şeylerde var mı, yok mu? Bakmak lazım. Her iş bitti de, o mu kaldı? Daha tatmin edici bir cevap bekleriz.

DIŞİŞLERİ BAKANINA SORULACAK

(Halkbank Genel Müdür Yardımcısı’nın ABD’de tutuklanması) Bu konu ile ilgili Halkbankası gerekli hukuki süreci başlatmış durumda. İşin mahiyetini, detaylarını önümüzdeki günlerde anlayacağız. Ülkemizi ziyaret etmekte olan ABD Dışişleri bakanına da bu konu açılacak ve sebebi sorulacak mutlaka. Gerek Dışişleri bakanımızın gerekse Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde bu konu gündeme getirilecek. İddia odur ki; ‘2011 yılında İran’a ambargoyu ihlal eden bir takım transferlerde imzası var.’ Hukuki süreci yakından takip edeceğiz.

KERKÜK’TEKİ DURUM DOĞRU DEĞİL

(Kerkük’te Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Bayrağı çekilmesi) Konunun iki tarafı var. Irak’ın toprak bütünlüğü içerisinde yer alan bir şehir. IKBY’ye dahil değil. IKBY yönetimi bir emirvaki ile ‘burası benim bölgeme dahildir’ dedi. Buna, Bağdat merkezi yönetiminin, bölgede yaşayan Türkmenlerin, Arapların rızası yok. Bu Irak anayasasına göre fiili bir durumdur, aykırı bir durumdur. Bizim açımızdan da doğru bir iş değildir. Gerekli tepkiyi diplomatik yollardan Dışişleri Bakanlığı yaptı.”

'CUMHURBAŞKANI'NA HEMEN ÜYELİK TEKLİFİ GÖTÜRECEĞİZ'

(Cumhurbaşkanı hemen üye olacak mı?) “Cumhurbaşkanımızın takdiridir, çok memnun oluruz. Hemen partimize katılması, gelmesi çok iyi olur, bize güç katar. 2018’de de olağan kongremiz var. Biz hemen teklif götürürüz zaten. (Tören olur mu?) Gayet tabii. Ondan sonra otururuz, partimizin kurucusu, doğal liderimiz, bu başarının en önemli ismi. Bizim aramızda genel başkan, üye, lider, öyle sorunlar olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın partisiyle ilişkisi kurulduktan sonra ne yapacağımıza karar veririz.

SEÇİM BARAJI DÜŞMELİ

Siyasi partiler kanunu da seçim kanunu da yeni sistemden sonra mutlaka değişmesi lazım. Seçim barajı dahil, seçim bölgesi, seçim sistemi dahil bütün bu kanunlar ele alınıp konuşulacak, burada iyileştirmeler yapılacak. (Seçim barajı) Düşmesi gerektiğini düşünüyorum ama oranı konuşmak lazım. Ne zaman, halk oylamasından sonra.

(OHAL’in uzatılması) OHAL, 19 Nisan’a kadar zaten geçerli. Eğer uzatılacaksa meclis gereğini yapar. Uzatılıp uzatılmaması da görüşülecek her an gündeme almanın bir aciliyeti yok.

Kaynak: Hürriyet