В Индии поезд сошел с рельсов в Индии, пострадали 18 человек

2017-03-30 07:32 | www.trend.az | 3

Пассажирский поезд сошел с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш в ночь на четверг, 18 человек пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Сообщается, что инцидент произошел около 2.00 (4.30 мск) по местному времени в 270 километрах от столицы штата Лакхнау.

По данным медработников госпиталя, куда были доставлены пострадавшие, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. В настоящее время власти расследуют инцидент.