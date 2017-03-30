В США судья продлил блокировку миграционного указа Трампа

2017-03-30 07:41 | www.apa.az | 3

Федеральный суд штата Гавайи продлил свой вердикт, который приостанавливает действие миграционного указа президента США Дональда Трампа.

Как передает АПА, об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что письменное решение опубликовал окружной судья Деррик Уотсон после того, как заслушал аргументы по этому процессу.

18 марта сообщалось, что Минюст США подал апелляцию на решение суда штата Гавайи, заблокировавшего миграционный указ Трампа.