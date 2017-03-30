«Газпром» и Узбекистан достигли договоренности о закупках узбекского газа

2017-03-30 07:42 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Российский «Газпром» и Узбекистан договорились о подписании среднесрочного контракта на закупку узбекского газа, сообщил глава газового концерна Алексей Миллер по итогам состоявшейся накануне встречи с президентом Шавкатом Мирзияевым.

Ожидается, что это будет пятилетний контракт по формуле цены. Объемы закупок не сообщаются.

Ранее в материалах к переговорам премьеров России и Узбекистана сообщалось, что Россия в 2016 году закупила в Узбекистане 6,2 миллиарда кубометров газа, а в 2017 году планирует получить пять миллиардов кубометров.

В ходе встречи Мирзияева и Миллера были рассмотрены также перспективные проекты дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества по развитию нефтегазового комплекса Узбекистана, в том числе в рамках принятой программы по увеличению добычи углеводородов на 2017-2021 годы.

В том числе «Газпром» продолжит работы по действующим проектам, в частности, по проекту Шахпахты на Устюрте, где к настоящему времени добыто более 3,5 миллиарда кубометров газа. Действующее соглашение о разделе продукции (СРП) по этому проекту будет продлено еще на пять лет.

Соглашение о разделе продукции по доразработке месторождения Шахпахты было заключено в 2004 году сроком на 15 лет и действует до 2019 года.

Достигнута также договоренность о возобновлении работы по открытому "Газпромом" в 2009 году газоконденсатному месторождению Джел. Подписание СРП в рамках этого проекта планируется по итогам разработки ТЭО проекта.

Кроме того, «Газпром» принимает участие в реализации проектов по изучению и освоению месторождений Гиссарского региона, утилизации попутных нефтяных газов, а также развитию деятельности ведущего отраслевого проектного института страны – УзЛИТИнефтегаз.

Узбекистан и «Газпром» также намерены активизировать обмен опытом в области организации проектных работ и подготовки кадров для газовой отрасли.

Как сообщалось, "Газпром" активно начал деятельность в Узбекистане с 2003 года с прямых закупок узбекского природного газа.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, Мирзияев выразил удовлетворение достигнутым высоким уровнем долгосрочного сотрудничества с компанией "Газпром", а Миллер - признательность за поддержку совместных проектов и готовность к развитию полномасштабного сотрудничества с Узбекистаном.

(Автор: Демир Азизов)