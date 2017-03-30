Число погибших в ДТП в Техасе возросло до 13 человек (ОБНОВЛЕНО)

2017-03-30 08:02 | www.trend.az | 4

Число погибших в крупном ДТП на юго-западе американского штата Техасвозросло до 13 человек, передает РИА Новости.

По данным департамента общественной безопасности США, скончался еще один пассажир грузовика баптистской церкви.

Ранее сообщалось, что 12 человек погибли, трое пострадали.

Авария с участием грузовика, принадлежащего баптисткой церкви, и пикапа произошла в среду. По данным полиции, в грузовике находились 14 прихожан пожилого возраста. В пикапе был лишь один водитель.

Сообщается, что пострадавшие госпитализированы. Что стало причиной аварии, не уточняется