Суд на Гавайях продлил запрет на вступление в силу указа Трампа по иммиграции

2017-03-30 08:32 | www.trend.az | 3

Федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи) продлил на неопределенный срок общенациональный запрет на вступление в силу указа президента Дональда Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции, передает ТАСС.

Об этом говорится в постановлении судьи Деррека Уотсона, опубликованном в среду.

Согласно документу, запрет будет действовать вплоть до завершения всех судебных слушаний на эту тему. Когда они закончатся, пока неизвестно.

Указ, который должен был вступить в силу в ночь на 16 марта, предусматривал 90-дневный запрет на въезд для граждан Судана, Сирии, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали, за исключением жителей этих стран, обладающих действующей американской визой. За несколько часов до начала действия указа судья Уотсон принял постановление о его временном блокировании, поскольку, по его мнению, имелись "серьезные и неопровержимые указания на то, что фактор религии влиял на принятие указа". Он согласился с аргументами представителей общественных организаций, утверждавшими, что указ Трампа наносит ущерб Гавайям, зависящим от туризма.

В США суды первой инстанции могут выносить постановления, имеющие общенациональный характер, если истец представляет интересы группы лиц, выдвигающих одинаковые требования.

ри возбуждении таких исков, если ответчик является чиновником федерального уровня, а истцы находятся в разных штатах, общенациональное применение постановления федерального суда не запрещено.