Trump'ın kızı Ivanka Beyaz Saray'da danışman oluyor

2017-03-30 08:41 | www.trend.az | 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük kızı Ivanka Trump'ın (35), resmen Beyaz Saray personeli olarak göreve başlayacağı ve federal hükümetten maaş almadan babasına danışmanlık yapmaya devam edeceği bildirildi.

Beyaz Saray'da 20 Ocak'ta göreve başlamasından itibaren üst düzey görüşmeler dahil birçok etkinlikte Trump ile yan yana bulunan Ivanka, babasına danışmanlık görevini resmileştireceğini açıkladı.

"Beyaz Saray çalışanı olarak ücret almadan hizmet edeceğim"

Donald Trump'a gayriresmi danışmanlık yaptığı ve bunun sorunlu olduğu yönündeki eleştiriler üzerine yazılı bir açıklama yapan Ivanka Trump, "Gönüllü ve tüm etik kurallara uygun şekilde Başkan'a danışmanlık yapmamla ilgili bazı kişilerin endişeleri olduğunu duydum. Bundan sonra diğer tüm federal çalışanları bağlayan kurallara uygun şekilde bir Beyaz Saray çalışanı olarak ücret almadan hizmet edeceğim." ifadelerini kullandı.

Halihazırda Beyaz Saray'da bir çalışma ofisi bulunan Ivanka Trump'ın bu açıklamayla görevini resmileştirmesi ve Beyaz Saray'daki resmi danışmanlar listesine girmesi bekleniyor.

Ivanka'nın avukatı Jamie Gorelick de yaptığı açıklamada, bu adımın, Trump'ın kızının tüm işlerinde federal etik kurallarına uygun şekilde hareket etme isteğinin bir sonucu olduğuna vurgu yaptı.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "bu kararın memnuniyetle karşılandığı" ve "Ivanka Trump'ın Başkan'a desteğinin devam edeceği" kaydedildi.

Kaynak: AA