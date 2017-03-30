ООН: Около 400 млн человек в АТР живут за чертой бедности
2017-03-30 08:40 | www.oxu.az | 3
Около 400 млн человек или почти каждый десятый в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) живут за чертой бедности. Такие данные содержатся в новом докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
Как передает Oxu.Az, об этом сообщили ТАСС в штаб-квартире организации.
Согласно данным ЭСКАТО, на развивающиеся страны региона приходится четвертая часть всех тех, кто ежедневно сталкивается с проблемой бедности.
A.M.