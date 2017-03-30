Парламент Аргентины одобрил использование марихуаны

2017-03-30 09:27 | www.oxu.az | 2

Сенат (верхняя палата парламента) Аргентины в среду проголосовал за принятие закона, разрешающего использование марихуаны в медицинских целях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, инициативу поддержали 58 сенаторов - все присутствовавшие на заседании.

Принятый закон, который теперь будет отправлен на подписание президенту, разрешает ввозить и употреблять масло каннабиса для лечения эпилепсии, хронических болей, фибромиалгии и ряда других заболеваний. Он также позволяет Национальному управлению лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинских технологий импортировать продукт, чтобы предоставлять его бесплатно больным.

В то же время она не снимает запрет с выращивания каннабиса в личных целях. В настоящее время в Аргентине за выращивание марихуаны грозит от 4 до 15 лет тюрьмы.

Н.О.