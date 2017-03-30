Во время пожара на Ясамале пострадала квартира телеведущей

2017-03-30 09:34 | www.oxu.az | 2

Вчера в здании в Ени Ясамале произошел пожар, в результате которого был нанесен ущерб квартире телеведущей Вюсали Керимовой.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Milli.Az.

«Я живу на 10 этаже 11-этажного здания, а пожар произошел в квартире на 11 этаже. В результате пожара моему дому был нанесен серьезный ущерб. Ко мне пришли оценить ущерб, вышло примерно 7 тыс. манатов. Три комнаты, кухня, коридор, ванная, туалет пришли в непригодное состояние», - сообщила Вюсала.

A.C.