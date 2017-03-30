Petkim огласил объем пожертвований на 2017 год

2017-03-30 11:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В 2017 году турецкий нефтехимический комплекс Petkim планирует направить на благотворительные цели до 10 миллионов турецких лир, говорится в отчете общего собрания акционеров комплекса, размещенном в среду на сайте Государственного органа Турции по информированию общественности (Kamuoyunu Aydınlatma Platformu - KAP).

В 2016 году Petkim уже направил на благотворительные цели 3,254 миллионов турецких лир.

По состоянию на первое января 2017 года, активы турецкого нефтехимического комплекса Petkim, увеличившись на 14,8 процента по сравнению с 2015 годом (5,46 миллиарда турецких лир), составили 6,27 миллиарда турецких лир.

Чистая прибыль Petkim в 2016 году составила 731,7 миллиона турецких лир, увеличившись на 14,5 процента по сравнению с 2015 годом.

Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой холдинг экспортирует. В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн продукции в год.

Долевое участие акционеров в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. - 1,32 процента, а 47,68 процента - в свободном обращении на бирже.

Официальный курс на 30 марта составляет 3,6495 TRY/USD.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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