Expressbank одобрил большинство поступивших в 2017 году заявок на ипотеку

2017-03-30 11:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - При поддержке Азербайджанского ипотечного фонда, Expressbank продолжает выдачу ипотечных кредитов. За последние три месяца большинство заявок, поступивших в банк, были одобрены, а клиенты стали счастливыми обладателями домов.

Ипотечные кредиты выдаются в национальной валюте сроком от трех до 25 лет, в качестве обеспечения кредита выступает недвижимость, процентная ставка составляет восемь процентов. Ценность недвижимости определяется независимой компанией. Максимальная сумма ипотечного кредита составляет 100 000 манат. Сумма ипотечного кредита в период выдачи кредита не должна превышать 70 процентов от рыночной стоимости жилищной площади.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а шесть - располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, можно позвонить в Информационный центр 132, воспользоваться вебсайтом www.expressbank.az или же связаться посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.