Посольство: США не ввели каких-либо изменений в визовые требования для граждан Азербайджана

2017-03-30 11:22 | www.apa.az | 3

Как передает АПА, об этом сообщили в посольстве США в Азербайджане, выразив отношение к распространенным на некоторых сайтах сообщениям об утверждении президентом США свободного визового режима для граждан Азербайджана.

В посольстве отметили, что последнюю информацию о распоряжениях президента Соединенных Штатов можно получить на веб-сайте «www.whitehouse.gov», информацию о визовых регламентах и процедурах можно найти на веб-сайтах «www.travel.state.gov» и «azerbaijan.usembassy.gov».