Сотрудницу Госдепа CША обвинили в связях с китайской разведкой

2017-03-30 11:07 | www.oxu.az | 2

Сотруднице Госдепартамента США, имеющей доступ к секретной информации, предъявлены обвинения в сокрытии контактов с агентами китайской разведки.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявили в министерстве юстиции США.

В обвинительном заключении говорится, что 60-летняя Кэндис-Мари Клейборн получила десятки тысяч долларов в виде подарков.

Ее обвиняют в препятствовании официальному разбирательству и предоставлении ложных сведений ФБР.

Клейборн отказалась признавать себя виновной.

Кэндис-Мари Клейборн начала работать в Госдепартаменте в 1999 году. Она работала в нескольких иностранных дипломатических миссиях, включая Ирак, Судан и Китай.

Н.О.