У Азербайджана крепкие взаимовыгодные связи с США и Израилем - посол

2017-03-30 11:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана за годы независимости сложились взаимовыгодные отношения с США и Израилем, сказал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в интервью в издающейся в США еврейской газете The Algemeiner.

«Мы всегда позиционировали себя как страну, которая продвигает диалог и взаимопонимание между разными культурами. Мы хотим видеть мир как пространство сотрудничества», - сказал Сулейманов.

Говоря об отношениях с Израилем, посол напомнил, что евреи живут в Азербайджане на протяжении уже 2,5 тысячи лет и всегда были частью азербайджанского общества, а в Израиле очень сильная азербайджанская община. Он также отметил, что Израиль был среди первых стран, которые признали независимость Азербайджана после распада Советского Союза в 1991 году.

Сулейманов напомнил, что Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Израиль и обеспечивает более 40 процентов потребностей Израиля в нефти, а Израиль продает Азербайджану некоторые виды вооружения.

Но на этом, по словам посла, сотрудничество не заканчивается. «Между странами очень сильные связи в областях экономики, технологий, медицины, образования, сельского хозяйства, туризма и безопасности. Это взаимовыгодные отношения», - сказал Сулейманов.

Он отметил, что для Азербайджана Израиль - прагматичный партнер и хороший друг. «Я уважаю израильскую точку зрения о том, что Израилю нужно иметь больше друзей среди мусульманских народов. И Азербайджан - очень хороший друг Израиля среди мусульманских народов», - сказал Сулейманов.

Он отметил, что евреи, проживающие в Азербайджане, очень хорошо интегрированы в азербайджанское общество. «Некоторые раввины говорили мне, что в Баку безопаснее ходить в кипе, чем во многих местах в Европе», - сказал он.

Говоря о США, Сулейманов отметил, что между двумя странами существуют крепкие связи. По его словам, в некоторых сферах, таких как борьба с терроризмом и оборона, это стратегическое партнерство. Так, например, около 40 процентов военных грузов, идущих в Афганистан и из Афганистана, проходит через Азербайджан.

«За последние несколько лет, я думаю, отношения продолжали быть хорошими, но немного застопорились, потому что мы наблюдали некоторые не очень прагматичные и нереалистичные подходы к региону со стороны США. Поэтому мы надеемся, что новая администрация будет развивать отношения дальше», - сказал посол.

(Автор: Елена Косолапова)