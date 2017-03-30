Специальное заседание подкомитета ПАСЕ по конфликтам будет проведено в июле в Вене

2017-03-30 11:29 | www.apa.az | 4

Специальное заседание Подкомитета по конфликтам между странами-членами, созданного в рамках Мониторингового комитета ПАСЕ, будет проведено в июле в Вене.



Об этом АПА сообщил глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.



По его словам, на заседании Мониторингового комитета 15 мая в Хельсинки будут обсуждены организационные вопросы: «Основное заседание будет проведено в Вене. В ходе заседания будут проводиться широкие обсуждения в связи со странами-членами Совета Европы, на территории которых существует конфликт. Формат подкомитета уже определен. Сюда входят члены Мониторингового комитета, докладчики по странам, а также руководства Подкомитета и Мониторингового комитета. Я и сам буду принимать участие на заседании. Как вы знаете, руководителем Подкомитета является содокладчик по Азербайджану Стефан Шеннак. А его заместителем избран итальянский парламентарий Джузеппе Галати».

Самед Сеидов также рассказал о том, в каком направлении комитет будет осуществлять свою деятельность: «Вы видите, что из 47 стран-членов Совета Европы 8 фактически находятся в состоянии войны. Среди них Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Украина, Молдова, Кипр и Турция. Мы говорим о единстве в Совете Европы. Однако этого единства не только нет, мы даже становимся свидетелями конфликтов, войн, военных преступлений. С этой точки зрения деятельность Подкомитета важна. Однако трудно заранее предположить каким будет результат. Срок деятельности комитета также будет определен в Вене».

Отметим, заседание в Вене планируется провести 12 июня. Ожидается подтверждение из бюро Ассамблеи.