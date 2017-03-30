На строительство автодороги Саатлы-Мусалы-Делилер-Новрузлу выделено около 3,8 млн. манатов

2017-03-30 11:30 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении ОАО «Azeravtoyol» 3,8 млн. манатов на строительство автомобильной дороги Саатлы-Мусалы-Делилер-Новрузлу в Саатлинском районе.

Как сообщает АПА-Экономикс, автодорога соединяет шесть населенных пунктов с общим населением 12 тыс. человек. Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год для строительства и капитальной реконструкции автодорог.