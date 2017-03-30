США не изменили порядок выдачи виз для граждан Азербайджана - посольство

2017-03-30 11:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В процедуре выдачи американских виз для граждан Азербайджана не произошло никаких изменений. Об этом Trend сообщили в посольстве США в Баку, комментируя информацию, появившуюся в американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп, якобы, подписал распоряжение об отмене визовой системы с Азербайджаном.

Как сообщили в посольстве, узнать о последних указах президента США по поводу визовой системы можно на сайте www.whitehouse.gov, информацию о процессе получения визы и требованиях можно найти на сайтах www.travel.state.gov, а также https://azerbaijan.usembassy.gov.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Редактор: Хазар Ахундов)

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