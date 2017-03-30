Совет РАТС ШОС обсуждает вопросы противодействия терроризму на заседании в Ташкенте

2017-03-30 11:27 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Проект конвенции стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму рассмотрят в четверг участники заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, начавшего работу в Ташкенте.

В повестку дня заседания включены также рассмотрение выполнения программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016-2018 годы, вопросы о проведении совместного антитеррористического учения компетентных органов ШОС по выявлению и пресечению использования сети интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях в 2017 году.

Участники заседания обсудят также вопросы взаимодействия с компетентными органами Индии и Пакистана, о проведении в этом году совместных в рамках ШОС антитеррористических учений, пограничной операции, а также научно-практической конференции по вопросу сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму между государствами ШОС и государствами-наблюдателями при ШОС.

РАТС является постоянно действующим органом ШОС, созданным для содействия, координации и взаимодействия компетентных органов государств - членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В своей деятельности РАТС руководствуется документами и решениями, принятыми в рамках ШОС. РАТС взаимодействует с компетентными органами сторон и готовит соответствующие материалы по запросам других органов ШОС.

В работе заседания Совета РАТС ШОС принимают участие представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома РАТС ШОС.

(Автор: Демир Азизов)