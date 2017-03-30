Израиль урежет финансирование ООН

2017-03-30 11:30 | www.oxu.az | 3

Израиль уменьшит финансирование Организации Объединенных Наций (ООН) на 2 млн долларов, заявил представитель израильского министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон. По словам дипломата, соответствующее решение принято в ответ на серию «антиизраильских» голосований на заседании Совета по правам человека (СПЧ) в ООН.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Коммерсантъ.

«Эти деньги (2 млн долларов) будут использованы для поддержки проектов развития и помощи в дружественных странах», - цитирует AP Эммануэля Нахшона.

Он уточнил, что сумма будет вычтена из ежегодно предоставляемого Израилем взноса в ООН в размере 11 млн долларов.

Ранее в этом месяце парламент Израиля принял закон, позволяющий отказывать в визе иностранцам, выступающим против еврейских поселений в регионе Иудея и Самария, более известном как Западный берег реки Иордан. Основанием для запрета на въезд в страну может стать призыв к «экономическому, культурному или академическому» бойкоту Тель-Авива или обещание участвовать в таком бойкоте.

Н.О.