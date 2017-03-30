Президент выделил средства Саатлинскому району

2017-03-30 11:37 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении дополнительных мероприятий по капитальному ремонту многоэтажных зданий в Саатлинском районе.

Как передает Oxu.Az, с этой целью из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти Саатлинского района выделено 3 млн манатов.

Согласно другому распоряжению главы государства, на строительство автомобильной дороги Саатлы-Мусалы-Делилер-Новрузлу ОАО «Азеравтойол» выделено 3,8 млн манатов.

В первой части распоряжения Минфину поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, а Кабмину – решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Н.О.

