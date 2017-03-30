"Нет земли роднее": 90-летие Мстислава Ростроповича отметили в Баку (ФОТО)

2017-03-30 11:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялся вечер, посвященный творчеству великого виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

В эти дни во многих странах мира отмечают 90-летие со дня рождения великого музыканта. Как известно, он родился в Баку.

На открытии вечера выступил руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, который привел интересные факты, свидетельствующие о трепетном отношении Мстислава Ростроповича к своей Родине и землякам.

В ходе вечера состоялся показ документального фильма "Нет земли роднее", снятого в 2003 году заслуженным деятелем искусств Азербайджана, кинорежиссером Зиёй Шихлинским. Перед показом Зия Шихлинский и историк-исследователь Тамара Гумбатова рассказали о том, как создавался этот фильм и как шёл отбор сюжетов для него.

Воспитанники музыкальной школы имени Бюльбюля Эрол Рзаев, Фарид Агаалиев, Екатерина Исаева, Ляман Асадова, Чинара Азимова, Руслан Дашдамиров, Наргиз Манафлы, Русалина Гусейнзаде, Муза Валяддинзаде исполнили любимые произведения Мстислава Ростроповича.

К юбилею музыканта в РИКЦ открылась специальная выставка "Русская виолончельная школа", рассказывающая о великих мастерах-виолончелистах. Она представлена Россотрудничеством и Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры имени М.И. Глинки.

Ростропович Мстислав Леопольдович родился 27 марта 1927 года в столице Азербайджана Баку.

Виолончелист, дирижёр, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии (1951), Ленинской премии (1964), Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР (1991), Государственной премии Российской Федерации (1995), удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2007, 1997).

Мстислав Ростропович был удостоен звания почётного доктора более 50 университетов в разных странах, был почётным гражданином многих городов мира, награждён государственными наградами 29 стран. Он - лауреат музыкальной премии Grammy (1970, 1977, 1980, 1983, 2003), дирижёрской премии имени Дитсона (США, 1990), премии Королевской музыкальной академии Швеции "Полар" (Швеция, 1995), премии имени Леони Соннинг (Дания, 1981), премии Медоуз за совершенство в искусстве (США, 1985), премии Альберта Швейцера (1985) и многих других.

Имя Ростроповича включено в число "Сорока бессмертных" - почётных членов Академии искусств Франции, он был удостоен званий Командора ордена Почётного легиона (Франция, 1981, 1987), почётного рыцаря-командора Светлейшего ордена Британской империи. В 1997 награждён Большим Русским Призом "Слава/Gloria".

Созданный им Фонд Ростроповича-Вишневской по сей день занимается благотворительной деятельностью в Азербайджане - вакцинацией детей от инфекционных болезней и другими проблемами детей.

Мстислав Ростропович был награждён орденами "Гейдар Алиев" (Азербайджан, 2007), "Независимость" (Азербайджан, 2002), "Слава" (Азербайджан, 1998), "Леопольд I" (Бельгия, 1989), "Франсиско Миранда" (Венесуэла, 1979), "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (Германия, 2001), "Данеброг" (Дания, 1983), "Изабелла Католическая "(Испания, 1985), "Ливанский кедр" (Ливан, 1997), "Свобода" (Аргентина, 1994), за гражданские и военные заслуги "Адольф де Нассау" (Люксембург, 1991), "За заслуги в области культуры" (Монако, 1999), "Лев Финляндии" (Финляндия), "За заслуги" (Эквадор, 1993), "Голландский лев" (Нидерланды, 1989) и другими.

Мстислав Ростропович скончался 27 апреля 2007 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

(Автор: Джани Бабаева)