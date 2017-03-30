В Азербайджане будут внедрены новые инструменты поддержки банков с недостаточным капиталом

2017-03-30 11:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Суть пакета изменений в законодательство, предложенное Палатой надзора над финансовыми рынками, состоит в создании правовой базы для внедрения новых инструментов поддержки банков, столкнувшихся с нехваткой капитала.

Об этом в четверг сказал председатель Совета директоров Палаты Руфат Асланлы в ходе заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

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