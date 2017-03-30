Дан старт пропаганде Игр Исламской Солидарности среди школьников

2017-03-30 11:50 | www.apa.az | 4

С сегодняшнего дня дан старт массовым спортивным мероприятиям, посвященным пропаганде Игр Исламской Солидарности среди школьников.

Как сообщили АПА в министерстве образования, согласно соответствующему приказу министра образования, целью организации соревнований является пропаганда среди учащихся видов спорта входящих в программу IV Игр Исламской Солидарности, усилить их интерес к спорту, привлечение школьников к здоровому образу жизни.

Соревнования пройдут 2 этапами в 6 зонах по 11 видам спорта – вольная борьба, Греко-римская борьба, дзюдо, т Игр Исламской Солидарности таэквандо, карате, бокс, атлетика, настольный теннис, баскетбол, акробатическая гимнастика, художественная гимнастика. В массовых спортивных мероприятиях ожидается участие более 6 тысяч школьников.

Занявшие I, II, III места в личном и командном зачете будут награждены дипломами и медалями, подарками.

Соревнования завершатся 26 апреля.