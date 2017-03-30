В Домодедове пожарный автомобиль сбил девять человек

2017-03-30 11:57 | www.apa.az | 3

Сотрудники полиции устанавливают причину наезда пожарного автомобиля на группу людей в Домодедово, в результате которого погибла женщина.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что сегодня утром на автодороге Домодедово - аэромотель пожарный автомобиль сбил в зоне непешеходного перехода несколько человек. В результате ДТП три человека госпитализированы, также погибла женщина. На месте ЧП работают сотрудники полиции и следователи, которые устанавливают причину произошедшего», - сказали в пресс- службе.

Ранее источник в правоохранительных органах Московской области сообщил, что пожарный автомобиль пожарной охраны аэропорта Домодедово сбил девятерых человек, один из них погиб. «По уточненным данным, ДТП произошло на территории аэропорта. Автоцистерна, принадлежащая аэропорту, двигаясь задним ходом, сбила группу людей. По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем машины», - отметил источник.



