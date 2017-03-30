Элин Сулейманов: Надеемся, что администрация Трампа будет ценить союзников

2017-03-30 11:49 | www.oxu.az | 3

Отношения Азербайджана с США носят стратегический характер в ряде областей.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в интервью американскому изданию Algemeiner.

«У нас крепкие отношения с США. Они носят стратегический характер в ряде областей, таких как борьба с терроризмом и вопросы обороны. Около 40% военных грузов поступающих в и отправляемых из Афганистана летят через Азербайджан», - заявил Э.Сулейманов.

По его словам, отношения за последние несколько лет продолжают оставаться хорошими, однако они несколько устарели, так как американская сторона выстраивала менее прагматичные и нереалистичные подходы к региону Южного Кавказа.

«Мы надеемся, что новая администрация будет выстраивать свои позиции на хорошей основе и будет развивать их в дальнейшем», - отметил дипломат.

Говоря об администрации президента США Дональда Трампа посол выразил надежду, что она будет реалистичной, прагматичной и будет ценить своих союзников, выстраивая отношения с ними.

«Это также важно с той точки зрения, что независимость и роль Азербайджана, как мусульманской страны, являющейся союзником США, понятна и признана», - подчеркнул азербайджанский посол.

По его словам, в новую администрацию пока не назначены все чиновники.

«Таким образом, это не обязательно создает проблему, но создает некий градус неопределенности», - подчеркнул Э.Сулейманов.

Он отметил, что его «американские коллеги и друзья» проходят важный этап перехода и им необходимо дать время для формулирования новой политики.

Азербайджанский посол выразил надежду, что контакты с новой администрацией будут позитивными.

Н.О.