Лучший мобильный банк страны теперь доступен и на планшетах

2017-03-30 11:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Unibank Mobile теперь доступен и для владельцев планшетов. К планшетной версии Unibank Mobile добавлен ряд новых функций.

Каждый владелец планшета, загрузивший Unibank Mobile, сможет воспользоваться следующими преимуществами:

контролировать свои счета в режиме онлайн

переводить деньги с карты на карту, блокировать или разблокировать карты

оплачивать кредиты, коммунальные услуги или другие услуги

настраивать автоматические платежи

открыть депозитный счет, текущий счет, а также оформить кредит под депозит

переводить деньги с одного счета на другой и оплачивайте кредиты.

Число пользователей приложения, объявленного компанией Deloitte & Touche LLC, одним из лучших на пространстве СНГ, стремительно растет. В настоящее время, в рамках кампании, все межкарточные транзакции, проведенные через приложение Unibank Mobile бесплатны. Также клиенты Unibank могут заработать до 1000 манатов, оплачивая свои расходы за коммунальные, мобильные, интернет/ТВ услуги и переводя деньги с карты на карту через приложение, в рамках «Весенней лотереи», которая продлится до 10 апреля.

Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android. Загрузите на свой планшет или смартфон (http://onelink.to/ffdbwf) Unibank Mobile и избавьте себя от рутины.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank).