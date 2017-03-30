Лучший мобильный банк страны теперь доступен и на планшетах
2017-03-30 11:31 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Unibank Mobile теперь доступен и для владельцев планшетов. К планшетной версии Unibank Mobile добавлен ряд новых функций.
Каждый владелец планшета, загрузивший Unibank Mobile, сможет воспользоваться следующими преимуществами:
- контролировать свои счета в режиме онлайн
- переводить деньги с карты на карту, блокировать или разблокировать карты
- оплачивать кредиты, коммунальные услуги или другие услуги
- настраивать автоматические платежи
- открыть депозитный счет, текущий счет, а также оформить кредит под депозит
- переводить деньги с одного счета на другой и оплачивайте кредиты.
Число пользователей приложения, объявленного компанией Deloitte & Touche LLC, одним из лучших на пространстве СНГ, стремительно растет. В настоящее время, в рамках кампании, все межкарточные транзакции, проведенные через приложение Unibank Mobile бесплатны. Также клиенты Unibank могут заработать до 1000 манатов, оплачивая свои расходы за коммунальные, мобильные, интернет/ТВ услуги и переводя деньги с карты на карту через приложение, в рамках «Весенней лотереи», которая продлится до 10 апреля.
Мобильный банк Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android. Загрузите на свой планшет или смартфон (http://onelink.to/ffdbwf) Unibank Mobile и избавьте себя от рутины.
Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank).