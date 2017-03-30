Более 1200 жителей Дагестана воюют в рядах боевиков за пределами России

2017-03-30 12:00 | www.apa.az | 3

Более 1200 жителей Дагестана участвуют в военных действиях на стороне незаконных вооруженных формирований за пределами России.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов.

«Более 1200 дагестанцев воюют за пределами Российской Федерации. Только в прошлом году сотрудниками силовых структур был предотвращен выезд в Сирию 38 жителей Дагестана. В Каспийске, Дербенте, Хасавюрте и Махачкале выявлены участники так называемых спящих группировок. Последнее задержание участников спящей группировки произошло на днях в Махачкале: были задержаны 6 человек», - сказал Магомедов на заседании парламента Дагестана.

По его словам, действующее в Дагестане бандподполье насчитывает до 30 человек.





