Роналдиньо представил в сети свою первую песню – ВИДЕО

2017-03-30 11:55 | www.oxu.az | 3

Всемирно известный бразильский футболист Роналдиньо Гаучо решил попробовать себя в певческом деле.

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Милана», как известно, большой любитель музыки и танцев, но о том, что Роналдиньо всегда мечтал петь были в курсе немногие.

Как передает Oxu.Az, теперь же, после выхода сингла 37-летнего «Волшебника» под названием «Sozinho», что переводится как «одинокий», о любимом хобби живой легенды узнали миллионы.

Напомним, что футболист еще не делал заявления о завершении карьеры игрока, а последним его клубом был «Флуминенсе» в 2015 году.

Н.О.