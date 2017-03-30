Азербайджан не станет оплачивать транспортные расходы участников Исламиады

2017-03-30 12:00 | www.oxu.az | 3

Азербайджанская сторона не станет оплачивать транспортные расходы стран-участников IV Исламских игр солидарности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом гендиректор по операциям IV Исламских игр солидарности Майк Лойнд заявил на церемонии подписания соглашения о партнерстве с ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Он заявил, что большинство стран-участников сами оплатят свои транспортные расходы:

«Некоторым странам может понадобиться поддержка. Эти расходы оплатят международные доноры. Азербайджанская сторона не будет нести ответственности».

Вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев же заявил, что согласно договоренности, страны-участники смогут пользоваться всей инфраструктурой AZAL.

Отметим, что IV Исламские игры солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.

A.M.

