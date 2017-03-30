Азербайджанские инвесторы построят в Ингушетии оптово-продуктовую базу и торговые комплексы

2017-03-30 11:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Инвесторы из Азербайджана в этом году начнут строить в Ингушетии оптово-продуктовую базу с магазинами, где по ценам на 10-20 процентов ниже рыночных будут продавать товары из ряда ближневосточных стран под брендом республики, говорится в сообщении на сайте правительства.

В этом году азербайджанские инвесторы начнут строительство крупной базы на 1,5 тысячи тонн продуктов со складскими помещениями площадью две тысячи квадратных метров, где установят современные холодильные устройства с возможностью одновременного поддержания различных температурных режимов.

В ходе встречи с главой Ингушетии в Москве инвесторы из Азербайджана выразили готовность вложить в проект, который позволит создать порядка 70 новых рабочих мест, 150 миллионов рублей личных средств без привлечения банковских кредитов.

Азербайджанские партнеры имеют большой опыт работы в этом направлении. Оптово-продовольственные базы они открыли в пяти крупных городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Иванове, Новороссийске, Пятигорске. Шестой объект предприниматели построят в Ингушетии.

Продукты из Израиля, Ирана, Турции и Египта в республику будут поставляться через порты Геленджика. Для организации поставок высококачественной продукции и её распределения по торговым центрам, которые будут открыты во всех городах Ингушетии и отдаленных селах, инвесторы создадут свою компанию.

Глава Ингушетии предложил инвесторам построить оптовые склады на базе простаивающего химзавода в Карабулаке. В ближайшие дни будет определен участок, где начнется строительство базы.