В газовом госконцерне Туркменистана кадровое назначение

2017-03-30 11:53 | www.trend.az | 3

АШХАБАД / Trend/ - Заместителем председателя государственного концерна "Туркменгаз" назначен Атамырат Чарыев, говорится в обнародованном постановлении президента Туркменистана.

Туркменистан - один из ключевых в Каспийском регионе поставщиков природного газа, осуществляющий поставки данного вида сырья в Китай и Иран.

"Туркменгаз" ведет разработку газовых и газоконденсатных месторождений; добычу газа и газового конденсата; производит переработку природного газа; транспортировку газа, газового конденсата и сжиженного газа; реализацию газа и продуктов его переработки на экспорт, а так же внутри страны.

(Автор: Гусейн Гасанов)