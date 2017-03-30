Bağdat’ta bomba yüklü tankerle saldırı

2017-03-30 12:11 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Irak'ın başkenti Bağdat’ın güney girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü bir tanker patlatıldı. Saldırıda 25 kişi öldü.

Bağdat’ın güney girişindeki kontrol noktasında patlayıcı yüklü bir tanker patlatıldı.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, 25 kişin hayatını kaybettiği ve 40’ı aşkın kişinin de yaralandığı bildirildi.

Görgü şahitleri, kontrol noktasında çok sayıda aracın bulunduğunu belirttiler.