На борту самолета Air France над Йоханнесбургом объявлена ЧС

2017-03-30 12:02 | www.oxu.az | 2

Пилоты лайнера Boeing 777, который летит из Парижа в Йоханнесбург, объявили о чрезвычайной ситуации на борту.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ren.TV, пассажирский самолет компании Air France находился над городом в ЮАР и практически завершил перелет, когда была объявлена ЧС.

На данный момент не поступало подробностей происшествия, которое произошло на борту лайнера. В данный момент выясняются обстоятельства подобного решения.

Н.О.