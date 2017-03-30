Развитию зерноводства в Туркменистане способствует господдержка

2017-03-30 11:56 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане утвержден "Закон о зерноводстве", установивший правовую основу деятельности по производству, заготовке, переработке, хранению, реализации, перевозке и использованию зерновых культур в Туркменистане.

Господдержка осуществляется в следующих формах: оказание содействия в выращивании суперэлитных и элитных сортов семян; предоставление государственных льгот на производственные затраты; предоставление кредитов на льготных условиях; предоставление налоговых льгот; оказание содействия внедрению прогрессивных технологий производства и хранения зерна. Туркменистан к выращиванию пшеницы приступил в годы независимости, с 2011 года стал экспортировать излишки собранного урожая. Посевные площади составляют 760 тысяч гектаров земель.

В 2016 году было выращено 1,6 миллионов тонн продовольственного зерна. Туркменистан удостоен специальной награды Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН за достижения в области обеспечения продовольственной безопасности.

(Автор: Гусейн Гасанов)