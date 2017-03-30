Туркменистан рассматривает Беларусь в качестве важного политического партнёра

2017-03-30 11:59 | www.trend.az | 2

АШХАБАД / Trend/ - Туркменистан рассматривает Беларусь в качестве своего важного политического партнера, как в двустороннем формате сотрудничества, так и в рамках международных организаций, говорится в комментарии госагентства «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

В Ашхабаде сегодня проходят переговоры между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Беларуси Александром Лукашенко. После встречи в верхах в формате «один на один», переговоры продолжились в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух стран.

ТДХ также отмечает, что у двух государств существует полное взаимопонимание по ключевым глобальным вопросам. "Обе страны являются убеждёнными сторонниками поддержания и упрочения всеобщего мира, стабильности и безопасности, укрепления роли ООН, соблюдения общепризнанных международных правовых норм, утверждения равноправия, уважительности и справедливости в мировых делах",- сказано в сообщении.

(Автор: Гусейн Гасанов)