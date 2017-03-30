В Баку пройдет международный форум «Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка»

2017-03-30 12:24 | www.apa.az | 3

Второй международный форум SOCAR «Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка», организованный Бакинской высшей школой нефти (БВШН) совместно с британской компанией Confidence Capital Ltd при поддержке SOCAR и посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, пройдет 25-28 апреля 2017 года в Баку.

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, цель международного форума – анализ последних тенденций и возможные сценарии развития взаимодействия в регионе Каспия и Центральной Азии по вопросам торговли и экспорта углеводородов. В рамках мероприятия будет дана практическая информации по основным направлениям развития нефтегазовой индустрии, необходимая для принятия стратегических решений и ведения ежедневных операций.

В форуме примут участие руководители структурных подразделений SOCAR, народные депутаты Азербайджана, представители отраслевых министерств Казахстана, Кыргызстана, Ирана, России, Туркменистана, Турции, Украины, Грузии и других стран, а также представители транснациональных нефтегазовых компаний. В течение трех дней, а именно столько будет длиться второй международный форум SOCAR, будет проведено восемь сессий на различные темы.