Поцелуй бакинских подростков в метро взорвал соцсети

2017-03-30 12:14 | www.oxu.az | 2

Со вчерашнего дня в сети пользователи активно обсуждают вопрос о том, можно ли целоваться в метро.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, эта тема стала предметом активных обсуждений после статуса журналиста Хагани Сафароглу.

Так, журналист написал, что столкнулся в метро с целующимися подростками и резко отреагировал на их поведение в общественном транспорте, учитывая еще и то, что это происходило на глазах у его малолетних детей.

Данный статус был воспринят неоднозначно. Одни пользователи поддержали позицию журналиста, другие же, в основном представители молодежи, резко раскритиковали его поведение.

Юрист Акрам Гасанов внес ясность в вопрос с юридической точки зрения:

«Как юрист хочу напомнить, что в нашей конституции есть понятие «общественные нравы». Даже во время сборов и религиозных церемоний следует учитывать это. Что же такое «общественные нравы»? У каждой общественности есть свои нравы. Наши нравы запрещают подобные действия. В этом смысле поступок Хагани Сафароглу, несмотря на свою резкость, является защитой нравов».

Глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев заявил, что для пассажиров метро есть регулируемые законом нормы поведения, и руководство метро несет ответственность за нарушение этих правил.

По словам Н.Пашаева, целующиеся люди не нарушают ни одно из этих правил:

«Что-то предпринимать против этого неправильно. Люди сами должны учитывать друг друга. Вообще, в общественных местах есть правила по охране общественного порядка. В метро за соблюдением общественного порядка следят сотрудники полиции. Если кто-либо ведет себя неправильно, нарушает общественный порядок, то можно обратиться к полицейскому. Обращаясь к людям, просим их проявлять уважение друг к другу».



А.С.

