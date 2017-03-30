Президент Ливана упал на официальной встрече – ВИДЕО

2017-03-30 12:25 | www.oxu.az | 3

Президент Ливана Мишель Аун, которому в этом году исполнилось 82 года, упал перед совместным фотографированием лидеров на саммите Лиги арабских государств.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Арабия».

На кадрах прямой трансляции с саммита можно увидеть, как лидеры готовятся к памятному фото. Вдруг президент Ливана падает лицом вниз. После этого режиссер трансляции резко сменил план, однако уже через минуту трансляция продолжилась. На ней Аун уже стоял в ряду улыбающихся коллег.

Через пару часов политик выступил с речью от имени Ливана перед саммитом ЛАГ. Свидетели курьезного случая рассказали «Аль-Арабии», что Аун споткнулся о ковер.

Н.О.