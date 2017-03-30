Выделены средства на работы по строительству и благоустройству в Саатлинском районе

2017-03-30 12:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Саатлы-Мусалы-Делилер-Новрузлу в Саатлинском районе.

В соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Сааатлы-Мусалы-Делилер-Новрузлу, соединяющей шесть населенных пунктов с численностью населения 12 тысяч человек, ОАО «Азеравтойол» выделяются 3,8 миллиона манатов из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в распределении средств для государственных капиталовложений в госбюджете на 2017 год.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Глава государства также подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в Саатлинском районе.

В распоряжении говорится, что для осуществления капитальных ремонтных работ в многоквартирных зданиях в Саатлинском районе из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента Азербайджана исполнительной власти Саатлинского района выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в суммах, указанных в этих распоряжениях.