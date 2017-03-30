Узбекистан и Украина подписали контракты на $47 млн

2017-03-30 12:02 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Украина подписали контракты на общую сумму свыше 47,4 миллионов долларов по итогам узбекско-украинской деловой встречи в Киеве, сообщило информагентство «Жахон» при МИД Узбекистана.

В работе форума приняли участие представители свыше 50 предприятий текстильной, химической, электротехнической и строительной отраслей двух стран.

По результатам состоявшихся двусторонних встреч были заключены коммерческие контракты на поставку в Украину автотранспортных средств, текстильных изделий, электробытовой техники, строительных материалов и табачной продукции на общую сумму более 47,4 миллиона долларов.

Подписан контракт на поставку в Узбекистан технологического оборудования предприятия «Днепропресс» для структуры АО «Узпахтасаноат» на сумму два миллиона долларов, между АО «Узкихимпром» и компанией GFT Ltd подписан меморандум об организации производств на территории Узбекистана жидких удобрений и биопрепаратов.

В целях осуществления системных поставок на украинский рынок сухофруктов, свежей и переработанной плодоовощной продукции между АО «Узагроэкспорт» и ООО «Б.Т.С.-импорт» достигнута договоренность об учреждении совместного торгового дома в Киеве.

(Автор: Демир Азизов)