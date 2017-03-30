В Хызы грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть погибший и раненые

2017-03-30 12:33 | www.apa.az | 1

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 29 марта около 17:00 в селе Яшма Хызынского района автомобиль марки MAN, за рулем которого находился гражданин Турции Уйгун Ахмет Кадыр, столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ-21063», которым управлял житель города Шабран Тарлан Дадашев.

В результате аварии Т.Дадашев скончался на месте, два пассажира были госпитализированы.

В Главном следственном управлении ведется расследование.