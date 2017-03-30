Лионель Месси извинился перед ФИФА

2017-03-30 12:40 | www.oxu.az | 2

Как сообщает El Mundo Deportivo, игрок извинился за свое поведение в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Чили, передает Oxu.Az со ссылкой на Rambler.news.

Встреча, напомним, завершилась со счетом 1:0, а единственный мяч забил Месси с пенальти. Вскоре после игры разразился скандал - ФИФА обвинила Лео в том, что он оскорбил бокового арбитра. Сами судьи при этом утверждали, что не слышали со стороны аргентинца брани. Тем не менее, ФИФА приняла решение дисквалифицировать Месси на четыре матча национальной команды, и эта мера уже дала неутешительные для Аргентины результаты. В отсутствие своего лидера команда проиграла одному из аутсайдеров квалификации Боливии - 0:2.

Лео обратился к Международной федерации, извинившись за свои слова. При этом он настаивает на том, что никого не оскорблял, а его эмоции не были направлены на конкретного человека.

«Помощник судьи - бразилец, он прекрасно понимал, что я говорил. Мы общались по-дружески, с моей стороны не было никаких оскорблений в его адрес, - сказано в письме Лионеля. - Я бы никогда себе такого не позволил, и мои эмоции были направлены в воздух. Конечно, я прошу за это прощения».

Н.О.