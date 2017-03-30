В Азербайджане будут внедрены новые инструменты поддержки банков с недостаточным капиталом (версия 2)

2017-03-30 12:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана разработала правовую базу, позволяющую внедрять новые инструменты поддержки банков, столкнувшихся с нехваткой капитала.

Об этом сказал в четверг председатель Совета директоров Палаты Руфат Асланлы в ходе обсуждения проекта изменений в банковское законодательство на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.



По его словам, банки должны соответствовать ряду требований для того, чтобы избежать рисков, с которыми они могут столкнуться.



"Сегодняшнее законодательство предлагает всего два простых способа поддержки банков, столкнувшихся с нехваткой капитала, - дополнительное вливание капитала со стороны акционеров, а если это невозможно, закрытие банка и выход его из системы. Что касается системных банков, то в законодательстве предусмотрено их оздоровление за счет государственных средств. Но прошлый год показал, что процесс оздоровления не обладает необходимым арсеналом инструментов и наш опыт в Bank Standard показал, что нынешняя правовая база недостаточна для решения данного вопроса", - сказал Асланлы.

Глава Палаты отметил, что изменения в банковском законодательстве - требование времени.

"То, что правовая база не дает нам должных инструментов для решения банковских проблем - естественно, так как нынешнее законодательство вступило в силу в 2004 году. Я и сам участвовал в данном процессе. И признаю, что в то время законодательство было направлено в основном на сохранение устойчивости текущей деятельности банков. Но вызовы, с которыми мы столкнулись в 2015-2016 годах, повысили актуальность обновления законодательства", - сказал глава Палаты.









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