Руфат Асланлы: На рассмотрении в судах находятся 280 тыс. дел касательно банковско-клиентских отношений

2017-03-30 13:47 | www.oxu.az | 5

В период высоких доходов в банках была избыточная доходность.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил председатель Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в тот период имело место безответственное кредитование. «Для предотвращения этого, мы посчитали целесообразным учитывать при выдаче кредитов соотношение ежемесячных выплат к доходам. Кредиты нельзя так просто списать, поскольку в банках остаются вклады. Сегодня на рассмотрении в судах находятся 700 тыс. дел. Из них 40%, то есть 280 тыс. дел касаются банковско-клиентских отношений. Депутаты заявили, что в рамках закона процесс затягивается на 3 года 4 месяца. Я вкладчик банка, а банк утверждает, что не может вернуть мой вклад, поскольку клиенты не погашают кредиты. Я не виню суды. Часть дел в судах - объективная. Некоторые люди, субъекты предпринимательства испытывают трудности в погашении кредита. Но есть и субъективные случаи. Все это должно решаться в юридической плоскости».

A.M.