Таможенники конфисковали крупную партию водки и сигарет

2017-03-30 13:52 | www.oxu.az | 3

Сотрудники Товузского таможенного управления на основе оперативной информации задержали автомобиль марки «Mersedes Benz» и провели таможенный досмотр.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в ходе проверки в багажнике автомобиля и под передними ковриками были обнаружены 111 однолитровых бутылок водки «Nemiroff», 1800 сигарет «Marlboro Gold Edge», 600 «Marlboro Gold Touch» и 600 «Marlboro Filter Plus» без акцизных марок.

По факту ведется расследование.

A.M.

