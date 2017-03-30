Таможенники конфисковали крупную партию водки и сигарет
2017-03-30 13:52 | www.oxu.az | 3
Сотрудники Товузского таможенного управления на основе оперативной информации задержали автомобиль марки «Mersedes Benz» и провели таможенный досмотр.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в ходе проверки в багажнике автомобиля и под передними ковриками были обнаружены 111 однолитровых бутылок водки «Nemiroff», 1800 сигарет «Marlboro Gold Edge», 600 «Marlboro Gold Touch» и 600 «Marlboro Filter Plus» без акцизных марок.
По факту ведется расследование.