Азербайджан закупит специальные суда
2017-03-30 14:00 | www.oxu.az | 3
В азербайджанском секторе Каспийского моря планируется эксплуатацию особых и самых современных судов, обеспечивающих противопожарную безопасность.
Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил директор одесского морского инженерного бюро Геннадий Егоров.
«Мы сотрудничаем с ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» и имеем совместные планы на будущее. Эти суда смогут в любых погодных условиях на Каспии предотвратить пожар, потушить огонь и спасти людей», - отметил он.
Отметим, что в настоящее время на Бакинском судостроительном заводе с участием одесских специалистов ведется строительство двух уникальных паромов стоимостью 132 млн манатов.