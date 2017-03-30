Азербайджан закупит специальные суда

2017-03-30 14:00 | www.oxu.az | 3

В азербайджанском секторе Каспийского моря планируется эксплуатацию особых и самых современных судов, обеспечивающих противопожарную безопасность.

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил директор одесского морского инженерного бюро Геннадий Егоров.

«Мы сотрудничаем с ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» и имеем совместные планы на будущее. Эти суда смогут в любых погодных условиях на Каспии предотвратить пожар, потушить огонь и спасти людей», - отметил он.

Отметим, что в настоящее время на Бакинском судостроительном заводе с участием одесских специалистов ведется строительство двух уникальных паромов стоимостью 132 млн манатов.

A.M.

